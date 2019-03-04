С 5 марта – изменения на некоторых маршрутах общественного транспорта

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С 5 по 31 марта дорожное движение на улице 31 Августа 1989 в периметре улиц М. Еминеску и А. Янку будет приостановлено. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

В связи с работами по прокладке сетей, движение общественного пассажирского транспорта на участках между ул. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина будет организовано следующим образом:

Троллейбусы:

Маршрут № 7, № 11, № 16, № 25 и № 32 – продлевается до улицы А. Матеевич;

Маршрут № 30 и № 31 – бул. Штефан чел Маре, В. Александри, Букурешть, А. Пушкин, бул. Штефан чел Маре и и далее по установленным маршрутам.

Автобусы:

Маршрут № 20 – бул. Штефан чел Маре, В. Александри, Букурешть, А. Пушкин, бул. Штефан чел Маре и и далее по установленным маршрутам.

Маршрут № 26 в направлении сектора Рышкановка изменится следующим образом: бул. Штефан чел Маре, ул. А. Пушкин и далее по установленному маршруту.

Также со вторника движение будет приостановлено на этой же улице в периметре Измаил и Льва Толстого и между Ион Василенко и Чуфля. В этот же период времени нельзя будет ездить по улице Михай Эминеску в периметре улиц 31 августа и Букурешть, а также по улице Аврам Янку между Сфынтул Георге и Тигина.

Водителей просят соблюдать временно установленные знаки.