С 5 мая в Приднестровье отменят ряд ранее введённых ограничений

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С завтрашнего дня в Приднестровье будет разрешена деятельность станций технического обслуживания и техосмотра транспортных средств, автомастерских, ателье, организаций, оказывающих услуги по пошиву и ремонту обуви. При этом предписывается безоговорочное и жёстко контролируемое соблюдение карантинных требований безопасности.

Речь идёт о ношении сотрудниками защитных масок и перчаток, об обязательной системной дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря, а также использовании средств индивидуальной защиты посетителями и клиентами. Если коронавирусная ситуации в ближайшие дни не усугубится, то к началу следующей недели можно будет рассчитывать на открытие локально расположенных торговых объектов (вне торговых центров и рынков), пишет novostipmr.com.

Ещё одна хорошая новость для приднестровцев: предоставлена возможность совершать частные велопрогулки. Послабление коснулось именно этого вида активного отдыха и спорта, так как он не предполагает любого рода контактирования и не требует использования общественного спортинвентаря.

Напомним, 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю.

Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.