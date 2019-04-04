С 4 апреля будет приостановлено движение транспорта по дороге Кишинёв–Будешть

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С сегодняшнего дня будет приостановлено движение транспорта по дороге местного значения L455 (Кишинёв–Будешть–M5). Данная мера принята в связи с началом ремонтных работ.

В данной связи изменятся маршруты движения некоторых единиц общественного транспорта. Так, автобусы маршрута №38 будут следовать из Кишинёва в Вадул-луй-Водэ через село Будешть, по улице Кишинэулуй, до трассы М5, затем по трассе М5, улице Будештий Ной и далее по обычному маршруту. Обратно – по тому же маршруту, передаёт ipn.md.

Микроавтобусы маршрута №151 будут сворачивать с трассы Кишинёв–Вадул-луй-Водэ, следуя через село Будешть, по улицам Кишинэулуй и Изворул Вьеций, до трассы М5, затем по трассе М5, улице Сфынта Мария и далее по установленному маршруту. Обратно – по тому же маршруту.