Участок улицы в Тирасполе перекроют для машин до августа

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С 3 июня по 1 августа в Тирасполе будет полностью ограничено движение автотранспорта по ул. 25 Октября на участке от ул. Правды до порохового погреба Тираспольской крепости. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна.

С 3 июня по 15 июля будет полностью перекрыто движение автотранспорта по ул. Свердлова – на участке от бульвара Гагарина до пер. Свердлова, пишет novostipmr.com. Движение по пер. Труда будет перекрыто на участке от пер. Свердлова до ул. Мира.

На данных отрезках будут выполняться земляные работы по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети, пишет источник.