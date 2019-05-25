С 3 июня 123 детсада Кишинёва начнут поочерёдно приостанавливать свою деятельность (DOC)

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В летний период детские сады муниципия Кишинёв будут работать в специальном режиме. Начиная с 3 июня 123 из 159 имеющихся дошкольных учреждения будут поочерёдно приостанавливать свою деятельность.

Как сообщает пресс-служба примэрии муниципия Кишинёв, в то время, когда в секторе детсады будут временно закрыты, будет создан один дежурный детский сад, который будут посещать те дети, чьи родители запросили посещение дошкольного учреждения в этот период. Для этого родителям необходимо написать соответствующее заявление руководству сада, который посещает ребёнка без указания причины.

Меры, принимаемые органами местного публичного управления, обусловлены сокращением количества детей в детских садах в летний период, нехваткой работников в пищевых блоках учреждений, увеличением продолжительности рабочей программы персонала (12 часов) из-за отпусков некоторых работников, проведением ремонтных работ в летнее время и т. д.

Программа деятельности детского сада будет составлена таким образом, чтобы соблюдать законные права детей, родителей и работников учреждений. Для того, чтобы определить график работы детских садов в секторах Кишинёва, Главное управление образования, культуры, молодежи и спорта провело опрос касательно посещаемости детских садов в летний период.