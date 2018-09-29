С 29 сентября в Молдове разрешена охота на кабана

Соответствующее объявление сделало агентство Moldsilva, уточнив, что сезон охоты будет открыт до 31 декабря.

В этом году общий предел отстрела составляет 1138 голов. Это больше по сравнению с предыдущими годами и связано с необходимостью предотвращения распространения африканской чумы свиней, переносчиками которой являются дикие кабаны, пишет moldpres.md.

В охотничьих фондах Агентства Moldsilva охотиться можно будет в субботу, воскресенье и праздничные дни, а на арендованных территориях — в течение всей недели. В приграничных районах охота разрешена в пределах тысячи метров от линии госграницы только в дневное время и на основании разрешения, выдаваемого участком пограничной полиции.

На время охотничьего сезона Агентство Moldsilva организовало мобильные группы по патрулированию лесного фонда. Руководство учреждения просит граждан, ставших свидетелями случаев браконьерства или подозрительных происшествий в лесу, сообщать об этом по номеру телефона горячей линии 022 211-311.