С 27 мая время ожидания на границе для туристов значительно сократится

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В ближайшее время Инвестиционное агентство и Генеральный инспекторат Пограничной полиции совместно будут обеспечивать группам туристов, путешествующим на автобусах, помощь при пересечении границы. Это станет возможным благодаря новой платформе электронной связи, которую начнут тестировать с 27 мая.

Посредством установленного электронного канала связи туристические агентства смогут за 24 часа уведомить пограничные власти о прибытии групп туристов. Оперативный обмен информацией о дате, времени, пункте пересечения границы, данных об автобусе и количестве пассажиров поможет сократить время контроля документов , а автобусы не будут простаивать в очередях, передаёт moldpres.md. Таким образом, время ожидания при проверке документов пассажиров автобусов на молдавской границе не будет превышать 25-30 минут.

По словам генерального директора Агентства по инвестициям Родики Вербенюк, предварительное уведомление Пограничной полиции позволит эффективно распределять человеческие ресурсы, обеспечивать коридор для проезда, а также информировать коллег из соседних стран о гармонизации усилий.