С 27 мая по 9 июня в Рыбнице отключат горячую воду

С 27 мая по 9 июня в Рыбнице отключат горячую воду

В период с 27 мая по 9 июня в Рыбнице будет прекращена подача горячей воды жилым домам и нежилым объектам (за исключением микрорайона ул. Степная – Заречная).

Как сообщает местный филиал «Тирастеплоэнерго», в это время будут проводиться планово-предупредительный ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения, гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения на прочность и плотность.

– В ходе проведения ремонтных работ потребителям запрещается без согласования и оповещения филиала МГУП «Тирастеплоэнерго» в городе Рыбница производить какие-либо самостоятельные работы на системах тепло- и водоснабжения, – обращают внимание специалисты.

Подача горячего водоснабжения будет возобновлена 10 июня. Рыбничан просят в этот день заранее проверить закрытие водоразборных кранов и обеспечить нахождение в квартирах совершеннолетних членов семей, передаёт novostipmr.com.

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