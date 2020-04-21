С 27 апреля будет возобновлено оказание ряда услуг населению (ВИДЕО)

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С понедельника, 27 апреля, Агентство государственных услуг частично возобновит свою деятельность. Об этом на брифинге для прессы сообщил Ион Кику.

– Будут оказываться следующие услуги, которые ранее были приостановлены: регистрация транспорта со специальным режимом, выдача документов водителям, регистрация и выдача свидетельств о рождении, регистрация браков. Эти услуги будут возобновлены с 27 апреля после многочисленных просьб граждан, – уточнил премьер-министр.

Кику добавил, что оказание услуг будет осуществляться сотрудниками ведомства с соблюдением всех санитарных норм.

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