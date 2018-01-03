С 2018 года вводится налог на люксовые автомобили и дорогостоящую недвижимость

Владельцы роскошных авто и квартир будут вынуждены раскошелиться, если имущество стоит более 1,5 миллионов леев.

Соответствующее новшество вступило в силу с 1 января. Если машина, которая должна облагаться налогом, является совместным имуществом, то налог будет выплачиваться лицом, указанным в Государственном регистре транспорта, сообщает bizlaw.md.

Согласно новвоведению, люксовые авто будут облагаться налогом в размере 0,8 %.

Налог на роскошь вводится и на недвижимость. Критерий для определения предмета налогообложения в 120 м2 отменен. Выплачивать налог придется, если недвижимое имущество оценивает в более полутора миллионов леев.

Ранее стало известно, что государство заработало более 1,3 млн леев на сдающих в аренду жилье гражданах.