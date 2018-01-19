С 20 января охотиться на лис и шакалов можно без ограничений в Молдове

Учитывая, что лисы являются основными разносчиками бешенства, было принято решение предпринять меры для регулирования их численности.

Так, с 20 января на лис и шакалов можно охотиться без ограничений в Молдове. Информацию подтвердила консультант Охотничьей службы Агентства «Молдсилва» Виктория Коваль.

Отмечается, что в управляемом государством лесном фонде охота разрешается по субботам и воскресеньям, а на охотничьих угодьях – все дни недели, сообщает moldpres.md.

Кроме того, любителям побегать за дикими животными напоминают, что охота разрешена не ранее чем за час до восхода и не позднее, чем через час после захода солнца. Также все охотники должны будут пройти специальный инструктаж и записаться в регистре.

Стоит отметить, что борьба также ведется с бродячими собаками и кошками.

Согласно Агентству «Молдсилва», в лесном фонде насчитывается более 5300 лисиц.

Ранее в Молдове призвали к уменьшению популяции лис из-за риска распространения бешенства. По данным специалистов, в 45 из 59 случаев бешенства, обнаруженных в нашей стране в прошлом году, больными были лисы.