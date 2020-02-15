С 17 февраля по 6 марта в Бендерах будет работать передвижной флюорограф

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С 17 февраля по 6 марта в микрорайонах Бендер и в сёлах Гиска и Протягайловка будет проводиться флюорографическое обследование населения. Об этом сообщила Бендерская госадминистрация.

Флюороавтобус будет работать с 8:30 до 14:00 по следующему графику:

17, 18 февраля – Поликлиника № 3, ул. Коммунистическая, 189а; 19, 20, 21 февраля – Поликлиника № 4, ул. 50 лет ВЛКСМ 5а; 25, 26 февраля – Поликлиника № 5, ул. 40 лет Победы, 43а; 27, 28 февраля – Поликлиника № 6, ул. Ленинградская, 22; 2, 3 марта – Поликлиника № 7, ул. Тимирязева, 38; 4 марта – Сельская врачебная амбулатория с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6; 5, 6 марта – Сельская врачебная амбулатория с. Гиска, ул. Ленина 174.