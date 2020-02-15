С 17 февраля по 6 марта в Бендерах будет работать передвижной флюорограф

С 17 февраля по 6 марта в Бендерах будет работать передвижной флюорограф

С 17 февраля по 6 марта в микрорайонах Бендер и в сёлах Гиска и Протягайловка будет проводиться флюорографическое обследование населения. Об этом сообщила Бендерская госадминистрация. 

Флюороавтобус будет работать с 8:30 до 14:00 по следующему графику:

17, 18 февраля – Поликлиника № 3, ул. Коммунистическая, 189а;

19, 20, 21 февраля – Поликлиника № 4, ул. 50 лет ВЛКСМ 5а;

25, 26 февраля – Поликлиника № 5, ул. 40 лет Победы, 43а;

27, 28 февраля – Поликлиника № 6, ул. Ленинградская, 22;

2, 3 марта – Поликлиника № 7, ул. Тимирязева, 38;

4 марта – Сельская врачебная амбулатория с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6;

5, 6 марта – Сельская врачебная амбулатория с. Гиска, ул. Ленина 174.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md