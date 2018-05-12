С 15 мая каждая семья, в которой родится 4-ый и последующие дети, получит от Фонда первой леди по 4000 леев

С соответствующей инициативой выступил президент Игорь Додон.

Сегодня вместе с семьей глава государства принял участие в Марше в поддержку традиционной семьи, организованном Молдавской митрополией. В шествии приняли участие люди со всех уголков республики, среди которых было очень много семей с детьми.

– Я убеждён, что сегодня как никогда мы должны поддерживать семейные ценности в нашей стране, в то время как очень многие пытаются целенаправленно эти ценности разрушить. Искренне рад, что эта инициатива исходит от церкви – объединяющей силы нашего общества. В связи с этим я сообщил о своей инициативе, которая предусматривает, что с 15 мая, когда отмечается Международный день семьи, каждая семья, при рождении в ней 4-го, 5-го, 6-го и последующих детей, получит от Фонда первой леди “Din suflet” по 4000 леев, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства также подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие показало, что семья и традиции – важнейшая духовная составляющая жизни наших граждан.

– Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддерживать семьи и продвигать семейные ценности, – добавил он.

Напомним, что сегодня в Комрате, завтра – в Бельцах, а 15 мая – в Кишиневе будут организованы ряд мероприятий по случаю Международного дня семьи, а в сентябре, впервые в Кишиневе, под эгидой Президента Республики Молдова пройдет Всемирный конгресс семей, который соберет около 2000 участников из более чем 50 стран. В конгрессе примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также один из высокопоставленных представителей Ватикана.