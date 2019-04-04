С 15 апреля в Молдове вводится двухмесячный запрет на ловлю рыбы

0

Приказ об установлении срока запрета вылова рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах Республики Молдова в 2019 году будет опубликован в Monitorului Oficial в пятницу, 5 апреля.

Так, согласно приказу Агентства по охране окружающей среды, запрещен спортивно- любительский вылов рыбы в течение 62 дней подряд с 15 апреля по 15 июня в реке Днестр, (участок от села Наславча до города Каменка), на Дубэсарском водохранилище, в реке Днестр (участок от плотины Дубэсарской ГЭС до села Паланка (28 км) и в рукаве Турунчук), а также в озере Кагул.

Кроме того, в течение 60 дней подряд с 11 апреля по 9 июня нельзя ловить рыбу в реке Прут от его пересечения с северной границей Республики Молдова с Украиной до села Тецкань, на водохранилище «Костешть–Стынка», а также в реке Прут (на участке от плотины гидроузла Костешть–Стынка и до села Джурджулешть), пишет moldpres.md.

Документ также предусматривает запрет в течение 62 дней подряд с 15 апреля по 15 июня на вылов рыбы в реках Чорна, Реут, Икел, Бык и Ботна, притоках реки Днестр, за исключением построенных на них рыбохозяйственных водных объектов; в реках Ларга, Вилия, Лопатник, Раковэц, Чухур, Каменка, Гырла Маре, Делия, Нырнова, Лэпушна, Сэрата, Тигечь, притоках реки Прут, за исключением построенных на них рыбохозяйственных водных объектов; в Мантовских плавнях; в реках Когылник, Кагул, Ялпуг, за исключением построенных на них рыбохозяйственных водных объектов.

Стоит отметить, что вылов рыбы запрещён в течение всего года: в районах мостов через реки Днестр и Прут в 100 м вверх и вниз по течению; на протяжении 500 м с обеих сторон от впадения притоков Ларга, Вилия, Лопатник, Раковэц, Чухур, Каменка, Гырла Маре, Делия, Нырнова, Лэпушна, Сэрата, Тигеч в реку Прут и притоков Чорна, Рэут, Икель, Бык и Ботна в реку Днестр и на протяжении 500 м от впадения вверх по течению этих притоков, в рукаве Турунчук вниз по течению на протяжении 500 м от места ответвления; в Гоянском заливе; на озере Белеу; в реке Днестр на участках на протяжении 1 км вниз по течению от села Наславча и на протяжении 300 м вниз по течению от плотины Дубэсарского водохранилища; в пойме Охринча на реке Реут; в сбросных каналах Молдавской ТЭЦ, в Кучурганском водохранилище на протяжении 500 м к югу и к северу от впадения каналов и на протяжении 300 м вглубь водохранилища; в старом русле реки Прут от плотины гидроузла Костешть-Стынка до впадения в основное русло; в реке Прут на протяжении 3 км вниз и 500 м вверх по течению от плотины гидроузла Костешть-Стынка; в реке Днестр на участке вверх по течению от плотины Дубэсарской ГЭС до отметки “362-й километр”; в реках Днестр и Прут на протяжении 100 м с обеих сторон от впадения каналов, соединяющих плавни и озера с этими реками; в реке Дунай в территориальных границах Республики Молдова.

Контроль над соблюдением периода запрета возложен на Инспекцию по охране окружающей среды. За нарушения грозит наказание, которое в зависимости от степени тяжести может быть как административным, так и уголовным. Штрафы предусмотрены ст. 114 Кодекса о правонарушениях, наименьшее из которых составляет 6-12 условных единиц (300-600 леев) для физических лиц.

Самыми популярными у рыбаков видами рыбы в нашей стране являются толстолобик, лещ, красноперка, Дунайская сельдь, карп, сом и т. д.