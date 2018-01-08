С 1 по 7 января самыми загруженными стали пункты пропуска на границе с Румынией

Всего за этот период молдавскую границу пересекли 301 917 человек.
Из них 163 945 пересечений было в направлении выезда из страны. Что касается автомобилей, то границу пересекли 67 544 транспортных средств, 34 380 из которых зарегистрированы за границей.
Самыми востребованными с 1 по 7 января оказались пункты пропуска на границе с Румынией. На Рождество путешественники чаще всего выбирали следующие КПП:
Леушень – 8 842 пересечения;
Международный кишиневский аэропорт – 7 935 пересечений;
Скулень – 4 949 пересечений;
Джурджулешты – Галац – 3 175 пересечений;
Отачь – 2 963 пересечения;
Крива – 2 428 пересечений;
Кагул – 2196 пересечений;
За прошедшую неделю было зарегистрировано 62 случая нарушения законодательства:
– незаконное пересечение государственной границы;
– 32 человека нарушили режим пересечения границы;
– при пограничном контроле было обнаружено 12 фальсифицированных документов;
– два человека нарушили правила использования виньет;
– 15 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
– два нарушения правил перевозки пассажиров;
– три попытки незаконного перевоза товаров.
Кроме того, на прошлой неделе 38 иностранных граждан, а также 134 транспортных средства получили отказ во въезде в Республику Молдова.
За вышеуказанный период было выписано штрафов на 85 050 леев.