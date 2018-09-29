С 1 октября по столичной улице Букурешть все машины смогут ездить в оба направления

Согласно сообщению примэрии Кишинева, такое решение было принято для регулирования потока машин в центре столицы в связи с работами на улице 31 августа.

Власти также объявили, что возобновилось движение по участку улицы 31 августа между улицами Чуфля и Болгарской.

Помимо этого, реабилитация водопроводных и канализационных сетей также будет проходить на улицах Тигина и Александру чел Бун.

Работы являются частью проекта “Кишинев – городские дороги”, который предусматривает реабилитацию трех улиц центра города – 31 августа, Тигина и Александру чел Бун. Работы по реконструкции улиц начнутся в феврале 2019 года.