С 1 октября будет введён новый принцип налогообложения водителей такси

Начиная с 1 октября текущего года, будут применяться новые принципы налогообложения водителей транспортных компаний, предоставляющих услуги такси.

Согласно поправкам, работодатели в области пассажирского транспорта такси будут обязаны удерживать налог в фиксированной сумме, пишет bani.md. Предлагается, что сумма удерживаемого подоходного налога будет рассчитываться исходя из ежемесячного дохода водителя службы такси.

Так, если ежемесячный доход водителя службы такси составляет до 10 тысяч леев, то работодатель должен уплатить подоходный налог в размере 500 леев. Сумма месячного дохода, которая превышает обозначенные пределы, подлежит налогообложению на общих основаниях, предусмотренных ст.88 Налогового кодекса, начиная с первого лея от суммы превышения (более 10 тысяч леев).

Конкретные положения о применении взносов на социальное страхование и обязательные взносы на здравоохранение также отмечены в законопроекте. Таким образом, взносы на социальное страхование будут составлять 1/12 фиксированной суммы, а обязательные взносы на здравоохранение – 1/12 фиксированной суммы. В случае если доход превышает установленный уровень, взносы социального страхования и обязательные взносы на здравоохранение будут определяться в соответствии с общими принципами.

Предусмотрено также, что доходы, полученные физлицами-водителями от других видов деятельности, облагаются подоходным налогом на общих основаниях, равно как и в случае, если водитель занимает две различные должности в одной и той же службе такси.

Примечательно, что работодатели в области пассажирских перевозок такси ежемесячно, до 25-го числа, должны предоставить отчет в Налоговую службу о подоходном налоге, о взносах в фонд социального страхования и взносах на обязательное медицинское страхование водителей, выполняющих пассажирские перевозки. В случае если водитель был нанят в период после подачи указанного отчета, руководство обязано представить дополнительный отчет в день найма.