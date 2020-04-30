С 1 мая правительство начнет субсидировать проценты по взятым экономическими агентами кредитам

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С завтрашнего дня правительство начнет субсидировать проценты по кредитам, взятым экономическими агентами для выплаты заработных плат своим сотрудникам в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Размер субсидии будет равен сумме месячных выплат процентной ставки по кредитам, полученным в рамках программы субсидирования.

Максимальный размер кредита не может превышать общую сумму фонда оплаты труда, заявленную получателем в налоговую инспекцию в декабре 2019, январе-феврале 2020 годов, пишет ntv.md. В случае, если сумма кредита превышает фонд оплаты труда, субвенция предоставляется в размере суммы процентных выплат, относящихся к фонду оплаты труда.

Максимальная номинальная ставка, подлежащая субсидированию, составляет 8,76% в леях и 4,40% в иностранной валюте. Выплата будет осуществляться на основании заявления получателя, подданного в налоговую инспекцию.