С 1 мая правительство начнет субсидировать проценты по взятым экономическими агентами кредитам

С 1 мая правительство начнет субсидировать проценты по взятым экономическими агентами кредитам

С завтрашнего дня правительство начнет субсидировать проценты по кредитам, взятым экономическими агентами для выплаты заработных плат своим сотрудникам в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Размер субсидии будет равен сумме месячных выплат процентной ставки по кредитам, полученным в рамках программы субсидирования.

Максимальный размер кредита не может превышать общую сумму фонда оплаты труда, заявленную получателем в налоговую инспекцию в декабре 2019, январе-феврале 2020 годов, пишет ntv.md. В случае, если сумма кредита превышает фонд оплаты труда, субвенция предоставляется в размере суммы процентных выплат, относящихся к фонду оплаты труда.

Максимальная номинальная ставка, подлежащая субсидированию, составляет 8,76% в леях и 4,40% в иностранной валюте. Выплата будет осуществляться на основании заявления получателя, подданного в налоговую инспекцию.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md