С 1 января проезд в междугороднем транспорте подорожает

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Тарифы на проезд для пассажирских перевозок по междугородним маршрутам увеличатся с 1 января следующего года с 48 банов за км до 60 и 70 банов, в зависимости от категории комфорта. Об этом было объявило сегодня министерство экономики и инфраструктуры.

Тариф увеличится на 12 банов за км для категории базового комфорта и на 22 бана для категории повышенного комфорта, пишет moldpres.md. Так, если в настоящее время стоимость билета на проезд на расстояние 25 км составляет 12 леев, то после увеличения тарифа цена составит 15 леев.

Соответствующее решение было принято по итогам консультаций между министерством экономики и перевозчиками. Все транспортные единицы, которые работают на междугородних маршрутах, будут классифицированы в соответствии с классом комфорта – по результатам тестирования, которое будет проводиться с 1 февраля по 1 октября 2020 года. Машины, которые не впишутся ни в одну из категорий комфорта, будут сняты с маршрута.