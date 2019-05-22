С 1 июня в Кишинёве начнут работу киоски с мороженым и напитками

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С 1 июня по 30 августа в Кишинёве будет организована продажа безалкогольных напитков, мороженого, а также горячих напитков (чай, кофе). Торговые точки будут установлены в столичных парках и скверах.

По данным пресс-службы примэрии, в летний период на территории столицы будут работать около 40 киосков. Схемы их расположения будут установлены преторами секторов по запросу профильных экономических агентов. Кроме этого, преторы будут контролировать деятельность киосков.

Напомним, что фракция Партии социалистов в Муниципальном совете проведет в сегодня, 22 мая, слушания по вопросу разработки концепции единого дизайна цветочных и газетных киосков, а также мест для их установки. Мероприятие пройдет в зале заседаний столичной примэрии, начиная с 15.00. К участию в слушаниях приглашаются все желающие.