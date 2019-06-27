С 1 июля все почтовые отправления и посылки можно будет получить в едином центре доставки

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Государственное предприятие «Почта Молдовы» сделало важное объявление, согласно которому с начала следующего месяца все почтовые отправления и посылки можно будет получать в едином центре доставки, расположенном в центре столицы.

Так, по данным пресс-службы ГП «Почта Молдовы», с 1 июля 2019 года посылки, маленькие пакеты и пакеты, не подлежащие возврату, которые ранее можно было получить в почтовых отделениях MD-2001, MD-2009, MD-2021, MD-2025, MD-2028 будут выдаваться в центре доставки почтовых посылок MD-2006.

Единый центр находится в центре столицы, по адресу ул. В. Александри, 19. С погнедельника по пятницу центр открыт с 10.00 до 20.00 (без перерыва), а в субботу – с 10.00 до 14.00 (без перерыва). Воскресенье – выходной день. Почтовое отделение MD-2006 будет предназначено исключительно для выдачи почтовых посылок, поэтому клиентам не нужно будет стоять в общей очереди.