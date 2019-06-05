С 1 июля счёт-фактура в электронной форме станет обязательной

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Государственная налоговая служба сообщает, что с 1 июля текущего года, при осуществлении государственных закупок на территории страны, субъект налогообложения обязан предоставить покупателю электронную налоговую накладную (e-фактуру).

Данные положения не применяются к поставкам электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, к услугам электросвязи и коммунальным услугам, передаёт moldpres.md.

В связи с этим, ГНС обращает внимание субъектов, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, на следующие условия: поставщик может отписать электронную налоговую накладную, выбрав для неё короткий или длинный жизненный цикл. Длинный жизненный цикл подразумевает, что электронная накладная получит статус “завершённая” после её подписания цифровой подписью клиентом. Короткий жизненный цикл подразумевает, что накладная получит статус “завершённая” после её подписания второй подписью поставщика.