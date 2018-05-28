С 1 июля цена на электроэнергию в Молдове может снизиться на 13%

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) может снизить тариф на электроэнергию с 1 июля 2018 года.

Это может произойти в результате рассмотрения предложений, полученных в конце апреля от поставщика Gas Natural Fenosa. Согласно некоторым подсчётам НАРЭ, в цену на поставку электроэнергии будут включены дополнительные тарифы, которые в конечном счёте пойдут на пользу потребителям, пишет cotidianul.md.

Таким образом, потребителям, которые подключены к электросетям низкого напряжения, тариф будет уменьшен на 25 банов (+12,7%): с 199 до 174 банов за кВ. Тем, кто подключен к сетям среднего напряжения, хотят снизить на 24 бана: от 182 до 158 банов за кВ. А для пользователей сети высокого напряжения цена за электроэнергию может быть снижен на 21 бан: с 153 до 132 бана за кВ.

Стоит отметить, что для бытового потребителя на севере страны, обслуживаемого компанией FEE Nord, цена на электроэнергию составит 191 бан за кВ (сейчас 212 банов).

Тариф на поставку электроэнергии конечным потребителям, установки которых подключены к электрическим распределительным сетям среднего напряжения, составит 166 банов за кВ (сейчас 184 банов).