С 1 июля будет изменен порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности

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С 1 июля 2019 года будут применены новые процедуры расчета и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Согласно новым правилам, работодатель должен установить, рассчитать и оплатить из собственных финансовых средств пособие по временной нетрудоспособности в случае обычного заболевания или несчастного случая, не связанного с работой, за первые пять календарных дней временной нетрудоспособности.

Ежемесячный размер пособия, выплачиваемого из финансовых средств работодателя, составит 75% от средней заработной платы работника. Установление пособия работодателем будет осуществляться на основании медицинской справки в оригинале на бумажном носителе, пишет moldpres.md.

Территориальные кассы социального страхования будут устанавливать и рассчитывать пособие начиная с шестого дня временной нетрудоспособности. А в случае нескольких периодов временной нетрудоспособности – с первого дня после истечения 15 кумулятивных дней, уплаченных из средств работодателя. Пособие будет выплачиваться из средств бюджета государственного социального страхования.

Кроме того, территориальные кассы социального страхования будут устанавливать и вычислять пособия в случае туберкулеза, СПИДа или онкологического заболевания, пособия по уходу за больным ребенком – начиная с первого календарного дня временной нетрудоспособности. Пособия будут выплачиваться из средств бюджета государственного социального страхования.

Национальная касса социального страхования также объявила, что, начиная с 1 июля, будет изменена и основа для исчисления пособий по временной нетрудоспособности. Так, основой для исчисления пособий будет представлять собой среднемесячный застрахованный доход за последние предшествовавшие наступлению страхового риска 12 календарных месяцев, доход из которого начислялись и выплачивались индивидуальные взносы социального страхования.

В случае, если застрахованный доход в одни и те же календарные месяцы или из периода 12 календарных месяцев, включенных в расчет, будут полностью отсутствовать во всех единицах, эти месяцы будут заменены таким же количеством последовательных календарных месяцев непосредственно предшествующих периоду, включенному в расчет, в течение которого лицо получало застрахованный доход. Период замещения составляет не более 36 последовательных календарных месяцев.

В случае отсутствия основы для исчисления пособия по установлению пособий по временной нетрудоспособности, основа исчисления пособия составит 35% от прогнозируемой правительством среднемесячной заработной платы по экономике за год, когда произошел застрахованный риск (заболевание).

Размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается территориальными кассами социального страхования, дифференцированно, в зависимости от продолжительности страхового стажа. Речь идет о 60% основы для исчисления пособия – в случае страхового стажа до 5 лет, 70% основы для исчисления пособия – в случае страхового стажа от 5 до 8 лет, а также 90% основы для исчисления пособия – в случае страхового стажа более 8 лет.

В случае пособия по временной нетрудоспособности, вызванного туберкулезом, СПИДом или онкологическим заболеванием, размер будет составлять 100% основы для исчисления пособия, установленной в соответствии с законом.