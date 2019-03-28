С 1 апреля детей можно будет записывать в школы через Интернет

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Запись детей в школы начинается в муниципии Кишинёв с 1 апреля. Родители смогут сделать это через Интернет, с помощью портала www.escoala.chisinau.md.

Как сообщила заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Виорика Негрей, процедура остаётся прежней, меняется лишь способ подачи документов, пишет ipn.md. На портале представлены все учебные заведения, имеющие первые классы. Родителям больше не придётся лично посещать школу для подачи заявки на зачисление, они будут делать это посредством Интернета, приложив отсканированные документы.

При зачислении, прежде всего, будет учитываться школьный округ, к которому относится соискатель. Поступить в учебное заведение, находящееся за пределами школьного округа соискателя, можно будет на втором этапе, в августе, в зависимости от наличия вакантных мест. Первый этап завершится в июне, тогда же будут подведены его итоги. Виорика Негрей отметила, что новый портал призван обеспечить более высокую прозрачность процесса записи в школы.

Стоит отметить, что зачисление детей в первый класс осуществляется бесплатно, а требования каких-либо платежей – незаконны.