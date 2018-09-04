Рынок труда Молдовы демонстрирует положительное развитие

Национальное Бюро Статистики Республики Молдова в первых числах осени представило данные относительно развития рынка труда страны. Согласно этой информации, за год снизился уровень безработицы, опустившись с 3,5% до 3,0%.

Среди мужчин этот показатель соответствует 3,2%, а среди женщин – 2,8%. При этом для городской местности он равен 5,6%, тогда как для сельской – всего 1,1%. Самый высокий уровень безработицы наблюдается в возрастной группе 15-29 лет. Также Национальное Бюро Статистики отметило рост экономически активного населения страны на 5,2% относительно прошлого года. Увеличилась и численность занятого населения с 1270,3 тыс. до 1343,4 тыс. человек, что сформировало разницу в 5,8%. При этом, как в случае с экономически активным, так и с занятым населением, не отмечено существенное гендерное неравенство. За год количество безработных, в соответствии с определением Международного бюро труда, снизилось на 10,5% и приблизилось к 40,9 тыс. человек. При этом среди таких граждан больше оказалось мужчин и городских жителей.

Состояние рынка труда постепенно улучшается, при этом в руках у населения оказываются и более эффективные, чем ранее, инструменты для поиска подходящей работы. Речь здесь идет о появлении в Интернете специализированных порталов, на которых представлена актуальная информация о потребности в тех или иных сотрудниках. На таких сайтах работа в Молдове предложена непосредственно от работодателей и рекрутинговых агентств, снабжена детальными описаниями в виде условий сотрудничества между всеми сторонами, требований по отношению к соискателям. Здесь же обычно в открытом доступе находятся все необходимые контактные данные для связи с нанимателями, уточнения у них непонятных моментов, записи на собеседования.

Проводить мониторинг обширных баз данных несложно даже самым неискушенным пользователям Интернета. Для данных целей специализированными сайтами предусмотрительно приготовлены удобные и интуитивно понятные инструменты. Это могут быть самые лаконичные по своему функционалу поисковые строки для введения лишь пары параметров, либо фильтры для конкретизации более чем десятка значимых и дополнительных характеристик. Также могут быть представлены сортировщики, благодаря которым все сведения автоматически распределяются по каким-либо моментам, например, по периоду их появления на сайте.