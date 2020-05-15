Рынки в Кишинёве и Бельцах и торговые центры остаются закрытыми

0

Рынки в муниципиях Кишинёв и Бельцы остаются закрытыми и после снятия режима чрезвычайного положения в стране. Об этом в рамках брифинга по итогам последнего заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Ограничения сохраняются в силе и для торговых центров.

Напомним, что работа рынков во всех населённых пунктах Молдовы за исключением Кишинёва и Бельц была возобновлена 11 мая.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.