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Рыбу неизвестного происхождения и антисанитарию обнаружили на предприятии в Кишиневе (ВИДЕО)

Рыбу неизвестного происхождения и антисанитарию обнаружили на предприятии в Кишиневе (ВИДЕО)

Инспекторы наведались в торговый и производственный отделы предприятия, специализирующегося на обработке рыбы и торговле рыбной продукцией. 

В результате проведенных проверок в производственном отделе были обнаружены 200 килограммов свежей рыбы, которая хранилась в антисанитарных условиях, присутствие инородных предметов, рыбное филе без этикеток. В то же время на просьбу полицейских администратор предприятия не смог предоставить все документы о происхождении рыбы и рыбных продуктов.

По факту выявленных нарушений были составлены протоколы. Директору предприятия грозит штраф до 15 тысяч леев.

 

 

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