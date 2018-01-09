Рыбу неизвестного происхождения и антисанитарию обнаружили на предприятии в Кишиневе (ВИДЕО)

Инспекторы наведались в торговый и производственный отделы предприятия, специализирующегося на обработке рыбы и торговле рыбной продукцией.

В результате проведенных проверок в производственном отделе были обнаружены 200 килограммов свежей рыбы, которая хранилась в антисанитарных условиях, присутствие инородных предметов, рыбное филе без этикеток. В то же время на просьбу полицейских администратор предприятия не смог предоставить все документы о происхождении рыбы и рыбных продуктов.

По факту выявленных нарушений были составлены протоколы. Директору предприятия грозит штраф до 15 тысяч леев.