Рыбное воскресенье

На стадионе села Ниморены Яловенского района 13 мая прошёл третий рыбный фестиваль. Несмотря на зарядивший с утра дождь, запланированное задолго мероприятие всё же состоялось. Правда, не было того количества участников из числа народных мастеров, которые обычно приезжают на такие фестивали. Подпортила непогода настроение и рыболовам, которым пришлось отказаться от состязания по отлову рыбы из-за отсутствия клёва.

О том, что на сельском стадионе проводится большое мероприятие, было слышно и видно издалека. Расположенный в низине спортивный объект был виден, как на ладони с верхней точки дороги, ведущей к нему. Народная музыка, выступление местных фольклорных коллективов поднимали всем настроение, подпорченное непогодой. И как будто, извиняясь за утренний дождь, природа после полудня выпустила на небо солнце, дав возможность людям сполна насладиться праздничной атмосферой.

Организаторы задумали рыбный фестиваль, чтобы продвигать культуру и традиции этого региона. Ожидание купить свежей рыбы на фестивале, не оправдалось. Возможно из-за погоды, а, может, так было задумано организаторами. Зато там можно было отведать самых разных блюд из карпа, толстолобика и других видов рыб. По подсчётам организаторов, для приготовления блюд на фестивале было использовано около тонны рыбы.

Центром притяжения ярмарки был огромный казан объёмом на 300 литров ещё булькающей на момент приезда журналиста «АиФ в Молдове» ухи. К этому прилавку выстроилась очередь желающих отведать ароматный и наваристый рыбный суп. По словам повара Надежды Гантур, для приготовления такого количества ухи они использовали около 10 килограммов овощей и 15 килограммов рыбных голов.

Ещё одна длинная очередь стояла к прилавку, где продавались мамалыга с брынзой, сметаной, жареной рыбой и муждеем. Там же любители рыбных блюд могли купить рыбные котлеты, фаршированного овощами карпа и разные другие вкусности из жабернодышащих.

По своему вкусу на фестивале могли найти себе еду и гурманы. Правда, прилавок с суши пользовался меньшей популярностью, чем столы с национальными блюдами. Любители пива с сушеной и копченой рыбкой тоже нашли бы, чем себя побаловать: сушёные щуки, карпы, лещи; копченые мойва, сардины; креветки и даже какая-то диковинная рыба в виде длинной тонкой иглы.

На фестивале была предусмотрена зона для детей, где родители развлекали своих малолетних отпрысков. Рядом стояла палатка, где проводились мастер-классы для ребятишек возрастом постарше.

Как строгое напоминание о культуре ловли рыбы на празднике был стенд Госрыбинспекции, выставивший на всеобщее обозрение снасти и аппараты, которыми строго-настрого запрещается отлов рыбы: сети, гарпуны, смыки, электроудочки и другие приспособления.

К обеду на фестиваль подтянулось ещё больше народу. Установленные на стадионе огромные тенты, под которыми гости и участники фестиваля расположились, чтобы отведать рыбных блюд, пообщаться, послушать концерт, должны были защитить от моросящего дождя. Поэтому перспектива выпадения осадков никого не пугала. Люди отдыхали и от души наслаждались праздником.

Любовь Чегаровская