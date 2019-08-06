Рыбничанка попыталась выпроводить засидевшегося гостя: мужчина оказался в больнице

Рыбничанка попыталась выпроводить засидевшегося гостя: мужчина оказался в больнице

Инцидент произошёл 4 августа в одной из квартир жилого дома в Рыбнице. Семья отмечала день рождения дочери. Из гостей присутствовал только 32-летний приятель именинницы.

Ближе к полуночи, когда глава семейства и дочь уже спали, хозяйка жилья попыталась выпроводить гостя, пишет mvdpmr.org. Уговоры и объяснения результатов не дали. Тогда 42-летняя женщина выкинула на лестничную площадку обувь подвыпившего визитёра и пробовала вытолкнуть мужчину. В ходе потасовки она схватила ножницы и ударила его в живот. Осознав содеянное, оказала потерпевшему первую медицинскую помощь, затем сама вызвала “скорую”.

С проникающим ранением брюшной полости пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Проводится проверка.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md