Рыбничанка попыталась выпроводить засидевшегося гостя: мужчина оказался в больнице

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Инцидент произошёл 4 августа в одной из квартир жилого дома в Рыбнице. Семья отмечала день рождения дочери. Из гостей присутствовал только 32-летний приятель именинницы.

Ближе к полуночи, когда глава семейства и дочь уже спали, хозяйка жилья попыталась выпроводить гостя, пишет mvdpmr.org. Уговоры и объяснения результатов не дали. Тогда 42-летняя женщина выкинула на лестничную площадку обувь подвыпившего визитёра и пробовала вытолкнуть мужчину. В ходе потасовки она схватила ножницы и ударила его в живот. Осознав содеянное, оказала потерпевшему первую медицинскую помощь, затем сама вызвала “скорую”.

С проникающим ранением брюшной полости пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Проводится проверка.