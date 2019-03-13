Рыбничанка и её 18-летняя дочь “угнали” из магазина трёхколёсный самокат

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Салатовый 3-колёсный самокат, который долгое время был выставлен на уличной витрине детского магазина в Рыбнице, пропал в начале марта.

Хозяйка торговой точки рассчитывала сама найти воров. Её попытки не увенчались успехом, и через несколько дней женщина обратилась в милицию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Оперативным сотрудникам уголовного розыска удалось установить соучастниц хищения. По данному факту задержаны 51-летняя рыбничанка и её 18-летняя дочь. Самокат обнаружен по месту жительства подозреваемых и изъят.