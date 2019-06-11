Рыбничанину, повторно севшему за руль нетрезвым, грозит уголовная ответственность

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9 июня в Рыбнице сотрудники Госавтоинспекции остановили мопед Honda Dio. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Мужчину отстранили от управления и доставили на освидетельствование в районную больницу.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, медицинское обследование подтвердило факт алкогольного опьянения. Было установлено, что 48-летний рыбничанин ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. В ноябре 2018 года суд лишил его права управления транспортными средствами на полтора года.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за повторное грубое нарушение ПДД. Обстоятельства инцидента выясняются.