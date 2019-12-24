Рыбничанину грозит 18 лет тюрьмы за убийство молодой женщины

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Рыбницы, обвиняемого в изнасиловании, ограблении и убийстве.

В ноябре прошлого года подсудимый познакомился с 26-летней рыбничанкой. Он заманил женщину на заброшенную территорию завода ЖБИ-8 Рыбницы, где, избив, изнасиловал, после чего задушил. Труп убитой женщины обвиняемый спрятал в подвальном помещении заброшенного административного здания, предварительно обыскав ее и похитив все имевшиеся при ней драгоценности, деньги, ключи и мобильный телефон на общую сумму, превышающую 5 000 приднестровских рублей. Спустя сутки после пропажи женщины родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы, передаёт novostipmr.com.

Раскрыть преступление оперативным сотрудникам помогли записи с камер видеонаблюдения, на которых пропавшая была зафиксирована вместе с подозреваемым. Спустя три недели после произошедшего мужчина был задержан. Он сознался в совершенном убийстве и показал место, где спрятал труп.

При изучении личности задержанного было установлено, что ранее он был дважды судим за совершение краж. Один раз к нему применялась амнистия, а во второй раз он получил условное наказание. Уже спустя два месяца после вынесения условного приговора подсудимый совершил новую кражу в торговом ларьке. А через неделю после этой кражи изнасиловал, задушил и обокрал молодую женщину.

Принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений и характеристику личности виновного, сторона обвинения ходатайствовала перед судом о применении к злоумышленнику наказания в виде 18 лет лишения свободы. Окончательное решение по делу в самое ближайшее время вынесет суд.