Рыбничанина придавило фрагментом породы во время земляных работ

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6 марта жители села Жура Рыбницкого района привезли в местную больницу своего односельчанина. У 54-летнего пациента диагностировали вывих шейки бедра.

Было установлено, что мужчина попал под обвал. Вместе с двумя напарниками они находились в карьере на окраине села, пишет mvdpmr.org. Мужчины набирали каменистую мелузу, чтобы засыпать участок размытой дождём дороги.

Во время работ от отвесной стены оврага откололся фрагмент породы и упал вниз. Одному из сельчан придавило ногу. Очевидцы высвободили пострадавшего и отвезли в больницу. Мужчина проходит лечение в травматологическом отделении.