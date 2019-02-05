Рыбничанин задержал юных нарушителей в момент, когда они попытались угнать его авто

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25-летний житель с. Колбасна стал свидетелем того, как двое неизвестных пытались угнать его автомобиль “ВАЗ-21013”. Машина была припаркована на территории заброшенной АЗС. Хозяин авто задержал одного из злоумышленников, а другой успел скрыться.

В ходе розыскных мероприятий был задержан и второй нарушитель. Как выяснилось, двое приятелей 16 и 18 лет употребляли спиртное в одном из местных увеселительных заведений. Выйдя из бара, молодые люди решили прокатиться на чужом авто, пишет mvdpmr.org.

Молодые люди попытались открыть две припаркованные иномарки, однако, потерпев неудачу, принялись за “Жигули”. Разбив боковое стекло, они проникли в машину, но не смогли завести двигатель. Тогда злоумышленники взялись за вторые “Жигули”: один из угонщиков сел за руль, а второй стал толкать автомобиль. За этим занятием их и застиг хозяин транспортного средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.