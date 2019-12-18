Рыбничанин с наркотиками пытался скрыться от правоохранителей: ему грозит тюремный срок

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Днём 16 декабря в Рыбнице оперативники обратили внимание на мужчину с явными признаками наркотического опьянения. Заметив милиционеров, он попытался скрыться, но был задержан.

В ходе осмотра территории правоохранители обнаружили шприц с жидкостью светло-жёлтого цвета. Как пояснил задержанный, шприц принадлежит ему, а в нём – раствор наркотического вещества “винт”.

Гражданин был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства, пишет mvdpmr.org. 42-летний рыбничанин ранее неоднократно был привлечён к ответственности за незаконный оборот и употребление наркотиков.

Наркотическое вещество изъято и направлено на экспертизу. Жителя Рыбницы ждёт очередное уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.