Рыбничанин пытался обменять сувенирную банкноту, найденную в парке

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Тревожная кнопка сработала в обменно-валютном пункте Рыбницы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Милиционеров вызвала кассир.

Как выяснилось, незнакомый мужчина предъявил для обмена на приднестровские рубли 100 долларов США, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Качество бумаги не соответствовало стандарту. В углу купюры была надпись «сувенирная».

Как пояснил правоохранителям 21-летний горожанин, банкноту он нашёл накануне в парке и не заметил, что она сувенирная.