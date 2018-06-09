Рыбничанин промышлял сбытом наркотиков и был пойман с поличным

Рыбничанин промышлял сбытом наркотиков и был пойман с поличным

Не имеющий официального источника доходов житель Рыбницы попал в поле зрения сотрудников уголовного розыска. Оперативники заподозрили его в распространении наркотиков. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в результате проведённого комплекса мероприятий 40-летний мужчина был изобличён в сбыте марихуаны. Он распространял наркотики на территории города, о чём свидетельствуют задокументированные 3 факта сбыта.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, вовлечённых в криминальный бизнес. В отношении мужчины территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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