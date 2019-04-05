Рыбничанин нашёл в своём дворе мину времён ВОВ (ФОТО)

0

О необычной находке в милицию сообщил 24-летний житель села Колбасна Рыбницкого района. Разбирая старый каменный забор, мужчина наткнулся на подозрительный предмет цилиндрической формы, похожий на боеприпас.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, на место происшествия прибыли сапёры и следственно-оперативная группа. Специалисты извлекли из земли проржавевшую артиллерийскую мину времён Великой Отечественной войны.

Снаряд находился на глубине 40 см. Его изъяли для дальнейшей утилизации.