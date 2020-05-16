Рыбничанин лишился авто из-за замкнувшей проводки

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В Рыбнице загорелся автомобиль Volkswagen Passat. О ЧП пожарным сообщили очевидцы.

Дым появился из-под панели, как только была припаркована машина, пояснил 42-летний владелец транспортного средства. Потом возникло пламя и сразу окутало салон.

Мужчина воспользовался огнетушителем, но огонь распространялся стремительно, пишет mvdpmr.org. До прибытия пожарных пламя успело уничтожить салон и повредить моторный отсек.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства инцидента выясняются.

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