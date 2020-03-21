Рыбаков-браконьеров оштрафовали за незаконную ловлю в пограничной зоне (ФОТО, ВИДЕО)

Рыбаков-браконьеров оштрафовали за незаконную ловлю в пограничной зоне (ФОТО, ВИДЕО)

Более 1 километра сетей и около 15 кг рыбы, пойманной в пограничных водах, были изъяты пограничниками. Инцидент зарегистрировали 19 марта в приграничной зоне Брынза.

Пограничный патруль заметил на озере Белеу лодку и двух человек, которые доставали из воды рыболовные сети. Как оказалось, жители села Слобозия Маре Кагульского района успели наловить около 15 кг рыбы разных видов.

Выяснилось, что молодые люди и ранее попадались за аналогичные нарушения – браконьерство и нарушение пограничного режима. Мужчины признались, что собирались улов продать.

За браконьерство и нарушение режима государственной границы нарушителям был выписан штраф.

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