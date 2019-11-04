Рыба с паразитами: в НАБПП подтвердили нарушения у поставщиков (ФОТО, ВИДЕО)

Рыба с паразитами: в НАБПП подтвердили нарушения у поставщиков (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщила новую информацию о результатах обысков, которые прошли в столице у 11 импортёров рыбы, не выполнивших условия импорта и размещения товара.

Обыски проводились в пятницу, 1 ноября, сотрудниками Службы информации и безопасности, Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В результате был изъят товар без документов о происхождении на 100 тыс. леев, бухгалтерские документы, реестры закупок, а также электронные носители для хранения информации. Один из офисов был опечатан.

Сотрудники НАБПП отправили на экспертизу за границу образцы замороженной рыбы. Согласно предварительным результатам, в исследованных образцах были обнаружены паразиты разных типов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Разбирательства продолжаются.

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