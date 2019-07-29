Руслан Флоча набрал наибольшее число баллов на конкурсе на должность главы НАЦ

Руслан Флоча набрал наибольшее число баллов на конкурсе на должность главы НАЦ

Сегодня в парламенте прошел конкурс на должность директора Национального антикоррупционного центра. Наибольшее количество баллов члены постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету выставили Руслану Флоча. 

На втором месте оказалась Кристина Цэрнэ, а на третьем – Виталие Веребчану.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, протокол заседания, включая полученные каждым кандидатом баллы, будет направлен Парламенту Республики Молдова, который примет окончательное решение по этому поводу.

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