Румыны предпочитают приобретать необходимое для праздничного стола в Молдове (ВИДЕО)

Совершать покупки в нашей стране способствуют два фактора: более качественные продукты и более низкие цены.

В преддверии праздников в поисках продуктов к рождественскому и новогоднему столу молдавские рынки заполонили не только жители нашего государства, но и соседнего – Румынии.

Как оказалось, совершать покупки в Молдове намного выгоднее: по более низкой цене можно приобрести качественные и натуральные продукты. Самыми востребованными оказались мясо и мясные изделия, в особенности свинина, молочные продукты, мускатный орех для козонаков, чеснок, а также фрукты, сообщает a1.ro.

Однако вне конкуренции молдавские конфеты и спиртные напитки. За ними иностранцы готовы стоять в очереди на таможне часами.

Ранее специалисты рассказали, как избежать обвеса на рынках в предновогодней суете.