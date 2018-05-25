Румынский телеканал пообещал сделать Нэстасе примаром проамериканской администрации Кишинева в составе “Великой Румынии” (ВИДЕО)

Ведущий одного из румынских телеканалов назвал кандидата в генпримары Кишинева Андрея Нэстасе “настоящим патриотом Великой Румынии”, и в открытую призвал жителей молдавской столицы, а также всех молдаван, обладающих гражданством соседней страны, голосовать за него.

Об этом он заявил, представляя участника программы, которым стал сам Нэстасе – трусливо бегающий от дебатов со своим контркандидатом Ионом Чебаном и от открытого общения с жителями Кишинева, предпочитая вместо этого пиариться на румынском телевидении. Нагнетая обстановку, ведущий назвал выборы в Кишиневе “жестокой борьбой не на жизнь, а на смерть”, и призвал “румын или молдаван с двойным гражданством” прийти на выборы и проголосовать за кандидата-румына, подразумевая Нэстасе, чтобы он сделал Кишинев одним из красивейших городов “Великой Румынии”, за которым не будет стоять “большой медведь”.

– Я – один из тех румын, которые надеются в этой жизни увидеть объединенную Румынию, увидеть наши братьев, живущих хорошо, по крайней мере, так же, как мы. Что мы увидим в одном из самых красивых городов Великой Румынии румынскую, проевропейскую, проамериканскую администрацию, которая не будет стоять в тени “большого медведя”. Во втором туре будет главная схватка, поэтому вокруг Андрея Нэстасе должны объединиться все проевропейские, прорумынские, здоровые силы в Молдове и Кишиневе, чтобы он выиграл. И он может выиграть очень легко, но важно, чтобы те, кто там находятся, осознали это. В Кишиневе происходит жестокое сражение между Москвой и Бухарестом, Москвой и Брюсселем, Москвой и Парижем или Вашингтоном. Если выиграет Чебан, Кишинев полностью исчезнет с карты Европы. Андрей Нэстасе обязан выиграть выборы в Кишиневе, – сказал румынский ведущий.

Он также заявил, что готов ежедневно предоставлять Нэстасе эфирное время и что призовет голосовать за него всех своих друзей и знакомых, чтобы он “без проблем” стал примаром Кишинева.