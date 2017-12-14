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Румынский студент получил пожизненное за убийство коллеги из Молдовы

Румынский студент получил пожизненное за убийство коллеги из Молдовы

Молодой человек из Румынии, зарезавший одного своего соседа по комнате, гражданина Молдовы, и тяжело ранивший второго, получил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Решение по громкому делу было принято сегодня, 14 декабря. Молодой человек проходил обвиняемым сразу по нескольким серьезным статьям: убийство, попытка убийства, грабеж и другие, пишет tv8.md.

Инцидент произошел в сентябре 2015 года в Яссах, в общежитии Университета им. Александра Иоана Куза. Студент первого курса Аурелиан Гиосан набросился на двоих своих соседей по комнате, нанес им множество ножевых ранений, после чего поджег комнату, вышел из нее и запер дверь.

На место происшествия были вызваны пожарные, которые взломали дверь и потушили пламя, после чего оказали первую помощь пострадавшим.

У гражданина Молдовы было обнаружено 20 ножевых ран, а у второго молодого человека, гражданина Румынии, – 18. Молдаванин скончался, а румына удалось спасти.

Помимо пожизненного заключения, осужденного обязали выплатить моральный ущерб в размере 500 тысяч евро. Приговор может быть обжалован.

 

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