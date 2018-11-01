Румынский язык вновь “прокатили” в парламенте: депутаты не поддержали переименование государственного языка в Конституции (ВИДЕО)

Либерал-демократы вновь попытались включить в повестку сегодняшнего заседания законодательного органа страны инициативу о переименовании государственного языка в Конституции Молдовы с молдавского на румынский.

Свое требование председатель ЛДПМ Тудор Делиу объяснил тем фактом, что завтра, 2 ноября, истекает срок, когда зарегистрированный проект по вопросу включения румынского языка в высший закон страны может быть рассмотрен в парламенте. В данной связи Делиу призвал других народных избранников “восстановить историческую правду”.

Отвечая ему, депутат Партии социалистов Влад Батрынча напомнил, что европейское законодательство, о котором так часто говорит так называемая проевропейская оппозиция, предусматривает, что название языка общения – это суверенная воля народов европейского континента. Батрынча призвал либерал-демократов поддержать инициативу социалистов о проведении референдума, на котором граждан, в том числе, спросят и о том, как должен называться государственный язык Молдовы.

– Часто в парламенте пытаются навязать какие-то вещи без массовой поддержки населения. Я вам скажу, почему вы не хотите выходить на референдум: потому что вы останетесь и без европейской интеграции, и без НАТО, и без названия языка, чуждого статье 13 Конституции. Поэтому призываю вас прекратить эти политические игры, – сказал он.

После продолжительных дебатов инициатива не заручилась поддержкой депутатов. За переименование государственного языка в Конституции высказались всего 21 депутат. В знак протеста фракция ЛДПМ покинула заседание парламента.