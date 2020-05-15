Румынские врачи завершили свою медицинскую миссию в Молдове

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Врачи из Румынии завершили свою двухнедельную миссию в Молдове и возвращаются домой. В связи с этим сегодня в Кишинёве была проведена церемония, в которой принял участие премьер-министр Ион Кику.

– Ваша миссия – это больше, чем поддержка. Это знак того, что у Республики Молдова есть друзья и что у нас, молдаван, есть братья и сестры, которые хотят нам помочь, – заявил Кику.

Глава кабмина высоко оценил помощь румынского народа, оказанную в период пандемии, и отметил, что именно в такие моменты ценность каждого предмета и средств индивидуальной защиты становится в разы больше.

– Благодарим за ваш труд, который вы прилагали в течение этих 14 дней, за энергию и самоотверженность, за хороший пример человечности и доброй воли. Вы оставляете за собой спасённые жизни. Надеюсь, что количество друзей на обоих берегах Прута ощутимо увеличится в ближайшее время, и у вас будет много причин вернуться в Молдову, – отметил Кику.

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