Румынские пограничники задержали молдаванина за вождение транспортного средства без нужной категории

Румынские пограничники задержали молдаванина за вождение транспортного средства без нужной категории

Молдаванина с двойным гражданством задержали в Румынии за вождение без соответствующей водительской категории. Инцидент зафиксировали в пункте пропуска “Албица”.

По данным Территориальной инспекции пограничной полиции в Яссах, 4 сентября на выезде из Румынии был остановлен 28-летний мужчина с двойным гражданством. Он находился за рулём микроавтобуса с прицепом-платформой, пишет realitatea.md.

На пограничном контроле было обнаружено, что у водителя в правах не было категории «Е», необходимой для управления данным транспортным средством. Сотрудникам Пограничной службы предстоит провести расследование в отношении данного правонарушения.

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