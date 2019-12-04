Румынские пограничники задержали молдаванина, разыскиваемого властями Германии

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Пограничники из пункта пропуска “Албица” задержали и передали компетентным органам мужчину с гражданством Молдовы и Румынии, разыскиваемого властями Германии за совершение ряда правонарушений.

3 декабря 46-летний гражданин хотел въехать на территорию Республики Молдова из соседней страны. Во время проверки было установлено, что 19 ноября властями Германии на его имя был выдан ордер на арест, пишет unimedia.info. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за совершение на территории Германии преступлений с применением насилия.

Обстоятельства инцидента выясняются.